பிள்ளைச் செல்வம் இல்லா குடும்பம் இனிய குடும்பமாக அமையாது. வேதாகமம் "இதோ பிள்ளைகள் கர்த்தரால் வரும் சுதந்திரம். கர்ப்பத்தின் கனி கர்த்தரால் கிடைக்கும் பலன்'' (சங்கீதம் 127: 4) என்று பிள்ளை செல்வத்தைப்பற்றி போற்றுகிறது.

வேதாகமத்தில் எல்கானா என்னும் பெயர் கொண்ட ஒருவன் இருந்தான். அவனுக்கு அன்னாள், பெணின்னாள் என்ற இரண்டு மனைவிகள் இருந்தனர். அன்னாள் என்கின்ற பெண்மணிக்கு குழந்தை இல்லை. இரண்டாம் மனைவிக்கு பிள்ளைகள் பிறந்தனர். அன்னாள் மலடி என எல்லோராலும் தூற்றப்பட்டாள். அவளின் துக்கம் மிகவும் பெரியதாய் இருந்தது. அக்குடும்பம் சீலோவில் உள்ள ஆலயத்துக்குப்போய் கர்த்தரை தொழுது கொண்டு பலி செலுத்துவது வழக்கம். அன்னாள் ஆலயத்துக்கு போனவுடனே அவள் துக்கம் மிகவும் பெரிதாயிற்று. ஆலயத்தின் பிரகாரத்தில் தன் வேதனையை கர்த்தரிடத்து முறையிட்டு அழுது ஜெபம் செய்தாள். அவ்வாலயத்தின் ஆசாரியன் "ஏலி", அன்னாள் நீண்ட நேரம் அழுது ஜெபிப்பதைப் பார்த்து அவள் குடித்துவிட்டு உணர்வற்று இருப்பதாக நினைத்து " நீ எதுவரைக்கும் வெறித்திருப்பாய்? உன் குடியை உன்னைவிட்டு விலக்கு'' என்றார்.

அன்னாள் ஆசாரியனிடம் " ஐயா, நான் குடிக்கவில்லை, என் துக்கம் பெரியது. என் இதய ஜெபத்தை கர்த்தருடைய சந்நிதியில் ஊற்றி விட்டேன்'' என்றாள். ஏலி, அன்னாள் பிள்ளைச் செல்வத்திற்கு பிரார்த்தனையோடு வேண்டுகிறாள் என்று அறிந்து, "உன் விண்ணப்பத்தின் படியே உனக்கு கட்டளையிடுவராக'' என்றார். அன்னாள் தனக்கு பிள்ளைச் செல்வத்தை தந்தால் அப்பிள்ளைக்கு " சாமுவேல்' எனப் பெயரிட்டு அப்பிள்ளையை கடவுளுக்கு கொடுத்துவிடுவேன் என்று பிரார்த்தனை செய்திருந்தாள். சாமுவேல் என்றால் கர்த்தரிடத்தில் பிச்சையாக பெற்றுக்கொண்டேன் என்று அர்த்தமாம். (I begged and got it from god) அன்னாள் தொழுகை முடித்து தன் ஊர் சென்றாள். அவள் வேண்டியபடியே கர்ப்பமுற்று ஓர் ஆண் குழந்தையை பெற்றாள். அவனுக்கு சாமுவேல் என பெயரிட்டு குறிப்பிட்ட வயதில், சீலோவில் உள்ள தேவாலயத்துக்கு கொண்டு வந்து ஏலியிடம் "கோயில் பிள்ளையாக' தன் பொருத்தனைபடி ஆசாரியனிடம் ஒப்படைத்து தன் வீடு போய் சேர்ந்தாள்.

ஆலயத்தில் வளரும் பிள்ளைகள் ஆலய ஆசாரியனிடம் எழுத்தும் தொழுகை முறையும் தோத்திர பாடல்களும் கல்வியும் கற்றுக்கொள்ளுவர்.

வழக்கம்போல ஆலய பணிகளை முடித்து ஏலி ஆசாரியருக்கு உதவி செய்துவிட்டு விளக்குகள் ஏற்றி ஆலய பிரகாரத்தில் சாமுவேல் உறங்கினார். நடு இரவு தூங்கும் சாமுவேல் யாரோ தன் பெயர் கூறி, "சாமுவேலே.. சாமுவேலே'' என அழைக்கும் இனிய குரல் கேட்டார். எழுந்து ஏலி ஆசாரியரிடம் சென்று "கூப்பிட்டாரோ' என கேட்டான். ஏலி, " நான் கூப்பிடவில்லை. போய் தூங்கு' என்றார்.

இவ்வாறு மூன்று தடவையும் கூப்பிட்ட குரல் கேட்டு ஆசாரியரிடம் போனபோது ஆசாரியர் சாமுவேலை கர்த்தர் கூப்பிடுகிறார் என்று அறிந்து மறுபடி உன்னை கூப்பிட்டால் எழுந்து முழங்காலிட்டு "சொல்லும் அடியேன் கேட்கின்றேன்'' என செய்யும்படி கூறினார். கர்த்தர் சாமுவேலிடம் நான்காவது முறை பேசி வருங்காலத்தில் என்ன நடக்கும் என்பதை தெரியப்படுத்தினார்.

அன்னாளின் மகன் சாமுவேல் மிகச் சிறிய வயதிலே கர்த்தரின் குரல் கேட்டவர், பிற்காலத்தில் மிகப் பெரிய தீர்க்கதரிசியாக புகழ் பெற்றார். சவுல் மற்றும் தாவீது ஆகியோரை இஸ்ரவேலருக்கு ராஜாக்களாக அபிஷேகம் பண்ணினவர் இந்த சாமுவேல்.

நாமும் நம் கர்த்தர் தந்த செல்வங்களாகிய குழந்தைகளைப் போற்றி வளர்ப்போம். கர்த்தர் தந்த மதிப்பிட முடியாத பெரும் செல்வம் நமது குழந்தைகள். அவர்களை அன்புடன் கனிவுடன் அறிவுச் செல்வங்களாக வளர்ப்போம்.

- தே. பால் பிரேம் குமார்