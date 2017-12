ஜெருசலேம் விவகாரம்: அமெரிக்காவுக்கு எதிரான வரைவு தீர்மானம் ஐ.நா.வில் இன்று தாக்கல்

By DIN | Published on : 19th December 2017 12:37 AM | அ+அ அ- |