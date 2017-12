2018 புத்தாண்டு முன்னிட்டு அனைத்து நாடுகளும் புது வருடத்தை வரவேற்கும் விதமாக விழாக்கோலம் கொண்டுள்ளது.

இந்நிலையில், 2018-ம் ஆண்டினை வண்ணமையமான வானவேடிக்கைகளுடன் நியூஸிலாந்து வரவேற்றுள்ளது. அங்குள்ள மக்கள் ஆரவாரமிட்டு புத்தாண்டு வாழ்த்துகளை பகிர்ந்துகொண்டு கொண்டாடி வருகின்றனர்.

உலகில் முதலில் புத்தாண்டு பிறக்கும் இடங்களில் ஒன்றாக நியூயிலாந்து விளங்குகிறது. இதையடுத்து ஆஸ்திரேலியாவில் சற்று நேரத்தில் புத்தாண்டு பிறக்க உள்ளது.

#WATCH New Zealand's Auckland welcomes New Year 2018 with spectacular fireworks pic.twitter.com/ablPAAsleT