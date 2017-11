சான் ஃபிரான்சிஸ்கோ: கோடிக்கணக்கான பயனாளர்களைக் கொண்டிருக்கும் சமூக தளமான டிவிட்டர், ட்வீட்களை புக்மார்க் செய்யும் புதிய வசதியை பரிசோதித்து வருகிறது.

டிவிட்டரில் வரும் தகவல்களை புக்மார்க் செய்துவிட்டு, பிறகு தங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும் போது அதனை தேர்வு செய்து படித்துக் கொள்ளும் வகையில் இந்த புதிய வசதி அறிமுகமாக உள்ளது.

புக்மார்க் வசதியை பரிசோதித்து வருவதாக டிவிட்டர் அறிவித்துள்ளது. இது குறித்து டிவிட்டரின் தலைவர் கெய்த் கோலேமென் தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் டிவீட் செய்திருப்பது என்னவென்றால், #சேவ் ஃபார் லேட்டர் வாஸ் இன் தி வொர்க்ஸ் (#SaveForLater was in the works) விரைவில் புதிய வசதியாக இணைய உள்ளது என்பதே.

இதற்காக ஒரு தனி பட்டியல் உருவாக்கப்படும். அதில், புக்மார்க் செய்யப்பட்ட பதிவுகள் தனியாக தொகுக்கப்பட்டு, தேவைப்படும்போது படித்துக் கொள்ளும் வசதி ஏற்படுத்தப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த புதிய வசதியை ஏற்படுத்திக் கொடுக்க வேண்டும் என்று ஏராளமான பயனாளர்களிடம் இருந்து வந்த கோரிக்கையை குறிப்பாக ஜப்பான் பயனாளர்களிடம் இருந்து வந்த அதிகமானக் கோரிக்கையை ஏற்று அது விரைவில் நிறைவேற்றப்படும் என்று தெரிகிறது.