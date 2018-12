ஆர்ஜென்டீனா தலைநகர் பியூனஸ் அயர்ஸில், நவம்பர் 30 முதல் டிசம்பர் 1 வரை ஜி20 உச்சி மாநாடு நடைபெறுகிறது. இந்த மாநாட்டில் அமெரிக்கா, சீனா, ஜப்பான், ரஷியா, இந்தியா உள்ளிட்ட பொருளாதாரத்தில் முன்னிலை வகிக்கும் 20 நாடுகள் பங்கேற்றுள்ளன. இதில் பொருளாதார குற்றவாளிகளைப் பிடிக்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி 9 அம்ச அறிக்கையை தாக்கல் செய்தார். அவை,

பொருளாதார குற்றவாளிகளுக்கு எதிராக கூட்டாக கடுமையான நவடிக்கைகளை எடுக்க ஜி20 நாடுகள் முன்வரவேண்டும். தப்பிச் சென்றவர்களை சொந்த நாட்டிடம் ஒப்படைக்கத் தேவையான நடவடிக்கைகளை துரிதமாக செயல்படுத்த வேண்டும். வெளிநாடுகளில் இருக்கும் பொருளாதாரக் குற்றவாளிகளின் சொத்துக்களை உடனடியாக கண்டறிந்து பறிமுதல் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

பொருளாதாரக் குற்றங்களில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு எந்தவொரு நாடும் எளிதாக அடைக்கலம் அளிக்கக் கூடாது. அவர்கள் தொடர்பான தகவல் பரிமாற்றத்துக்கு சர்வதேச அளவிலான ஒத்துழைப்பு வழங்கிட வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் அடங்கிய அறிக்கையை தாக்கல் செய்தார்.

