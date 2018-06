தலிபான் தலைவர் கொல்லப்பட்டது பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான வெற்றி: பாகிஸ்தான் பிரதமர்

By DIN | Published on : 17th June 2018 12:45 AM | அ+அ அ- |