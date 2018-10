சவூதி தூதரகத்தில் செய்தியாளர் கொல்லப்பட்டதற்கு விடியோ, ஆடியோ ஆதாரங்கள்: துருக்கி அதிகாரிகள் அதிர்ச்சித் தகவல்

By அங்காரா, | Published on : 13th October 2018 01:19 AM | அ+அ அ- | தினமணியை இன்ஸ்டாகிராமில் தொடர இங்கே சொடுக்கவும்