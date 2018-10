ஜகார்த்தா: இந்தோனேஷியன் லையன் ஏர் பயணிகள் விமானம் கடலில் விழுந்து விபத்துக்குள்ளானதில் அதில் பயணித்த 189 பேரும் உயிரிழந்திருக்கலாம் என்று மீட்புப் படை தெரிவித்திருக்கிறது.

178 பயணிகள், 1 குழந்தை, 2 பச்சிளங்குழந்தைகள், 2 விமானிகள் மற்றும் 6 பணியாளர்களுடன் சென்ற விமானம் இன்று காலை 6.30 மணியளவில் மாயமானதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இந்தோனேஷியாவில் இருந்து புறப்பட்டு ஜகார்த்தாவின் பங்க்கால் பினாங் தீவுக்கு சென்றடைய வேண்டிய விமானம் புறப்பட்ட 13வது நிமிடத்தில் விபத்தில் சிக்கியுள்ளது.



விமானத்தின் பாகங்கள் ஜாவா கடற்பரப்பில் இருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டதை அடுத்து, விமானம் விபத்தில் சிக்கியது உறுதி செய்யப்பட்டது.

விமானம் விபத்தில் சிக்கிய இடத்துக்கு விரைந்த மீட்புப் படையினர், விமானத்தின் பாகங்களும், கைப்பைகள், துணிகள், செல்போன், அடையாள அட்டைகள், ஓட்டுநர் உரிமங்கள் கடலில் மிதந்ததைக் கண்டுபிடித்தனர்.



