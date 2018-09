கிழக்கு ஜெருசலேம் மருத்துவமனைகளுக்கான நிதி உதவி நிறுத்தம்: டிரம்ப் அதிரடி

By வாஷிங்டன், | Published on : 10th September 2018 02:11 AM | அ+அ அ- |