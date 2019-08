வெள்ள நிவாரண நிதிக்கு நன்கொடை அளிக்க வேண்டுகோள்

வெள்ள நிவாரண நிதிக்கு தாராளமாக நன்கொடை அளிக்குமாறு கர்நாடக முதல்வர் அலுவலகம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.

இதுதொடர்பாக அலுவலகம் சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:-

பெலகாவி, பாகல்கோட், விஜயபுரா, ராய்ச்சூரு, யாதகிரி, கலபுர்கி, தார்வாட், ஹாவேரி, வடகன்னடம், தென்கன்னடம், உடுப்பி, குடகு, சிவமொக்கா, சிக்கமகளூரு, ஹாசன், மைசூரு உள்ளிட்ட 21 மாவட்டங்களில் தீவிரமழை பெய்து, வெள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளதுய

கர்நாடகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள இயற்கை பேரிடரை சமாளிப்பதில் அரசு தீவிரமாக செயல்பட்டுவருகிறது. எனினும், வெள்ளப் பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் மோசமான இன்னல்களை எதிர்கொள்ள நேர்ந்துள்ளது. மேலும், மழை, வெள்ளத்தால் ஏராளமான பொருள்சேதமும் ஏற்பட்டுள்ளது.

வீடு, வாசல், பொருள்களை இழந்து தவித்துள்ள வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு மனிதநேயம் கொண்ட அனைவரும் உதவிக்கரம் நீட்ட வேண்டும். மக்களின் மறுவாழ்வுக்கு கர்நாடக அரசு மேற்கொண்டிருக்கும் முயற்சியில் கை கோர்க்கும் வகையில்முதல்வரின் நிவாரணநிதிக்கு தாராளமாக நன்கொடைகளை அளிக்க வேண்டுகிறோம்.

வெள்ள நிவாரணப் பணிகளைச் செயல்படுத்துவதில் மக்களின் பங்களிப்பு இருக்க வேண்டும் என்பதை உறுதிசெய்ய அனைவரும்பங்காற்ற வேண்டும்.

நன்கொடைகளை அளிக்கவிரும்புவோர் காசோலை அல்லது வங்கிவரைவோலை(டிடி) வாயிலாக அவற்றை அளிக்கலாம். முதல்வரின் நிவாரணநிதிக்கு நன்கொடை அளிப்போருக்கு வருமானவரிச்சட்டப்பிரிவு 80ஜி(2)இன்படி வரிவிலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.

வருமானவரித்தாக்கல் செய்யும்போது நிரந்தரகணக்கு எண்ணாக(PAN) AAAGCl692P , GGGGG0000G என்ற எண்களை பயன்படுத்தலாம். பணபரிமாற்றம் மூலம் நிதியை அளிக்கவிரும்புவோர் கீழ்க்கண்ட விவரங்களின்படி நன்கொடைகளை செலுத்தலாம்.

Account Name: Chief Minister Relief Fund Natural Calamity, Bank Name: State Bank of India, Branch: Vidhana Soudha Branch, Account No: 378870986, IFSC Code: SBIN0040277, MICRNO: 5600024. காலோசைகள், வங்கிவரைவோலைகளை [ Chief Minister Relief Fund Natural Calamity, No. 235- A, 2nd Floor, Chief Minister Relief Fund Section, Vidhana Soudha, Bengaluru-560 001 என்ற முகவரிக்கு அஞ்சல் வழியே அனுப்பிவைக்கலாம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.