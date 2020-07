மக்களவைத் தோ்தலில் காங்கிரஸ் தோல்விக்குக் காரணம் மஜத கட்சியுடன் கூட்டணி அமைத்ததுதான்: சித்தராமையா

மக்களவைத் தோ்தலில் காங்கிரஸ் தோல்விக்குக் காரணம் மஜத கட்சியுடன் கூட்டணி அமைத்ததுதான்: சித்தராமையா

By DIN | Published on : 10th July 2020 03:53 AM | அ+அ அ- | |