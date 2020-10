பிரதமா் மோடி தலைமையிலான பாஜக அரசு விவசாயிகளுக்கு எதிராக செயல்பட்டு வருகிறது: காங்கிரஸ்

