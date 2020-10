கா்நாடக இடைத்தோ்தல் முடிவுகளுக்கு முன்னதாகவே காங்கிரஸ், மஜத தனது தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டன

கா்நாடக இடைத்தோ்தல் முடிவுகளுக்கு முன்னதாகவே காங்கிரஸ், மஜத தனது தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டன

Published on : 30th October 2020 08:03 AM