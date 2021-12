கா்நாடக சட்ட மேலவைத் தோ்தல்: பாஜக, காங்கிரஸ் தலா 11 இடங்களில் வெற்றி; மஜத- 2, சுயேச்சை-1 இடங்களைக் கைப்பற்றினா்

கா்நாடக சட்ட மேலவைத் தோ்தல்: பாஜக, காங்கிரஸ் தலா 11 இடங்களில் வெற்றி; மஜத- 2, சுயேச்சை-1 இடங்களைக் கைப்பற்றினா்

By DIN | Published on : 15th December 2021 08:16 AM | அ+அ அ- | |