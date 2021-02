கடவுள் நம்பிக்கையை அரசியல் லாபத்துக்குப் பயன்படுத்த வேண்டாம்: பாஜகவுக்கு சித்தராமையா அறிவுரை

