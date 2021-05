இடைத்தோ்தல்: பெலகாவி மக்களவைத் தொகுதியில் பாஜக வெற்றி; சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளில் பாஜக, காங்கிரஸ் தலா ஒன்றில் வெற்றி

இடைத்தோ்தல்: பெலகாவி மக்களவைத் தொகுதியில் பாஜக வெற்றி; சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளில் பாஜக, காங்கிரஸ் தலா ஒன்றில் வெற்றி

By DIN | Published on : 02nd May 2021 11:49 PM | அ+அ அ- | |