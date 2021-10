டிசம்பா் இறுதிக்குள் 70 சதவீத மக்களுக்கு 2-ஆவது தவணை கரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்படும்

By DIN | Published on : 09th October 2021 01:31 AM | அ+அ அ- | |