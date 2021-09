கலபுா்கி மாநகராட்சி மேயராக பாஜகவைச் சோ்ந்தவா் பதவியேற்பது உறுதி: முதல்வா் பசவராஜ் பொம்மை

கலபுா்கி மாநகராட்சி மேயராக பாஜகவைச் சோ்ந்தவா் பதவியேற்பது உறுதி: முதல்வா் பசவராஜ் பொம்மை

By DIN | Published on : 10th September 2021 03:32 AM | அ+அ அ- | |