மத்திய, மாநில அரசுகளின் ‘சி’, ‘டி’ பிரிவு வேலைகளில் கன்னடா்களுக்கு 80 சதவீத இடஒதுக்கீடு

By DIN | Published On : 24th December 2022 12:26 AM | Last Updated : 24th December 2022 12:26 AM | அ+அ அ- |