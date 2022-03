பெங்களூரு மெட்ரோ ரயில் சேவையை ஒசூா் வரை நீட்டிக்க வேண்டும்: முதல்வா் பசவராஜ் பொம்மையிடம் செல்லக்குமாா் எம்.பி. வலியுறுத்தல்

By DIN | Published on : 21st March 2022 11:32 PM | Last Updated : 21st March 2022 11:32 PM | அ+அ அ- |