கா்நாடகத்தில் புதிய ஒமைக்ரான் வகை தொற்றால் யாரும் பாதிக்கப்படவில்லை: அமைச்சா் கே.சுதாகா்

By DIN | Published On : 27th October 2022 11:55 PM | Last Updated : 27th October 2022 11:55 PM | அ+அ அ- |