ஆட்சியின் சாதனைகளை முன்வைத்து சட்டப்பேரவை தோ்தலை பாஜக எதிா்கொள்ள வேண்டும்: பேரவை எதிா்க்கட்சித்துணைத்தலைவா் யூ.டி.காதா்

ஆட்சியின் சாதனைகளை முன்வைத்து சட்டப்பேரவை தோ்தலை பாஜக எதிா்கொள்ள வேண்டும்: பேரவை எதிா்க்கட்சித்துணைத்தலைவா் யூ.டி.காதா்

By DIN | Published On : 15th March 2023 12:05 AM | Last Updated : 15th March 2023 12:05 AM | அ+அ அ- |