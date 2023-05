கா்நாடக பேரவைத் தோ்தலில் அறுதிப் பெரும்பான்மை பலத்துடன் பாஜக ஆட்சி அமைக்கும்: முதல்வா் பசவராஜ் பொம்மை

கா்நாடக பேரவைத் தோ்தலில் அறுதிப் பெரும்பான்மை பலத்துடன் பாஜக ஆட்சி அமைக்கும்: முதல்வா் பசவராஜ் பொம்மை

By DIN | Published On : 06th May 2023 03:28 AM | Last Updated : 06th May 2023 03:28 AM | அ+அ அ- |