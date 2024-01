கா்நாடகம்: மக்களவைத் தோ்தலில் 25-க்கும் அதிகமான இடங்களை பாஜக கைப்பற்றும்: ஜெகதீஷ் ஷெட்டா்

கா்நாடகம்: மக்களவைத் தோ்தலில் 25-க்கும் அதிகமான இடங்களை பாஜக கைப்பற்றும்: ஜெகதீஷ் ஷெட்டா்

By DIN | Published On : 28th January 2024 12:00 AM | Last Updated : 28th January 2024 12:00 AM | அ+அ அ- |