மங்களூரு: கட்சி மேலிடம் முடிவெடுத்தால் முதல்வராக நீடிப்பேன் என்று முதல்வா் சித்தராமையா தெரிவித்தாா்.
2023 ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டப்பேரவை தோ்தலுக்கு பிறகு காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைந்தபோது, கட்சி மேலிடத்தலைவா்களின் முயற்சியால் சித்தராமையாவுக்கும் டி.கே.சிவகுமாருக்கும் இடையே தலா இரண்டரை ஆண்டுகாலம் சுழற்சிமுறையில் முதல்வா் பதவியை வகிக்க முடிவெடுத்ததாக கூறப்படுகிறது. அதன்படி, முதல்வா் சித்தராமையாவின் இரண்டரை ஆண்டுகால பதவி நவ.20ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது. அப்போது முதல்வா் பதவியில் இருந்து சித்தராமையா நீக்கப்பட்டு, அந்த பதவி டி.கே.சிவகுமாருக்கு வழங்கப்படும் என்றும், அந்த மாற்றத்தை 'நவம்பா் புரட்சி'என்று பலரும் கூறிவருகிறாா்கள்.
இந்நிலையில், மங்களூரில் திங்கள்கிழமை 5 ஆண்டுகாலமும் முதல்வராக நீடிப்பீா்களா? என்று செய்தியாளா்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்து முதல்வா் சித்தராமையா கூறுகையில், கட்சிமேலிடம் முடிவெடுத்தால், நீடிப்பேன் என்று தெரிவித்தாா். 5 ஆண்டுகாலத்துக்கும் சித்தராமையே முதல்வராக நீடிப்பாா் என்று அவரது நெருங்கிய கூட்டாளியான முன்னாள் அமைச்சா் கே.என்.ராஜண்ணா கூறியுள்ளது பற்றி கேட்டபோது, 'அது அவரது சொந்த கருத்து' என்று முதல்வா் சித்தராமையா பதிலளித்தாா்.
முதல்வா் மாற்றம் குறித்த செய்தி வெளியாகிக்கொண்டே இருக்கிறதே என்று கேட்டபோது, இதற்கு ஊடகங்கள் தான் முக்கிய காரணம். என்று முதல்வா் சித்தராமையா தெரிவித்தாா்.
முன்னதாக, முன்னாள் அமைச்சா் கே.என்.ராஜண்ணா கூறுகையில், பாஜகவுக்கு எடியூரப்பா தவிா்க்கமுடியாத தலைவா். மஜதவுக்கு எச்.டி.தேவெகௌடா தவிா்க்கமுடியாதவா். அதேபோல, காங்கிரஸ் கட்சிக்கு முதல்வா் சித்தராமையா தவிா்க்க முடியாதவா். இந்த கருத்தை சட்டப்பேரவையிலேயே கூறியிருக்கிறேன். இதில் சிலருக்கு கருத்து வேறுபாடு இருக்கலாம். காங்கிரஸ் கட்சிக்கு முதல்வா் சித்தராமையா தவிா்க்கமுடியாத தலைவா் என்பதை நான் பலமுறை கூறியிருக்கிறேன். இரண்டரை ஆண்டுகால ஆட்சி முடிவடையும் நிலையில் அமைச்சரவையை மாற்றியமைக்க கட்சிமேலிடம் அனுமதித்தால் முதல்வராக சித்தராமையா நீடிப்பாா். ஒருவேளை அனுமதிக்காவிட்டால், சித்தராமையா முதல்வா் பதவியில் நீடிக்கமுடியாது. அப்போது அரசியல் நடவடிக்கைகள் தீவிரமாகும் என்றாா் அவா்.
பொதுப்பணித்துறை அமைச்சா் சதீஷ்ஜாா்கிஹோளி கூறுகையில், நவம்பா் புரட்சி பற்றி எனக்கு தெரியாது. அது பற்றி முதல்வா், துணைமுதல்வா் மட்டத்தில் தான் எதுவும் முடிவு செய்யப்படும். எனக்கு எதுவும் தெரியாது. நவம்பா் புரட்சியை கட்சி எப்படி அனுமதிக்கும். நவம்பா் புரட்சியை கட்சிமேலிடம் அனுமதிக்காது என்றாா் அவா்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.