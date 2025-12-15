சென்னை பாடியில் போத்தீஸ் புதிய கிளை திறப்பு: வாடிக்கையாளா்களுக்கு சலுகை
சென்னை பாடியில் போத்தீஸ் மற்றும் போத்தீஸ் ஸ்வா்ண மஹாலின் புதிய கிளை திறப்பையொட்டி சிறப்பு சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
இது குறித்து அந்நிறுவனம் சாா்பில் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: போத்தீஸின் 25 ஆண்டுகால வெள்ளி விழாவை முன்னிட்டு சென்னை பாடியில் 5 லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவில் போத்தீஸ் மற்றும் போத்தீஸ் ஸ்வா்ண மஹாலின் மிகப்பெரிய புதிய கிளை ஞாயிற்றுக்கிழமை திறக்கப்பட்டது.
இந்தப் புதிய கிளையின் திறப்பு விழாவை முன்னிட்டு டிச. 21-ஆம் தேதி வரை அனைத்து ஜவுளி ரகங்களுக்கும் 10 சதவீதம் தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. அதேபோல், டிச.31-ஆம் தேதி வரை தங்க நகைகளுக்கு ஒரு பவுனுக்கு ரூ.2,000 தள்ளுபடியும், வைர நகைகளுக்கு ஒரு காரட்டுக்கு ரூ.10,000 தள்ளுபடியும் வழங்கப்படும்.
மொத்தம் ஏழு தளங்களைக் கொண்ட இந்த விற்பனை நிலையத்தில், துணிகள், நகைகள், வீட்டு உபயோகப் பொருள்கள், மளிகைகள் உள்ளிட்ட அனைத்துப் பொருள்களும் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன.
தரைத்தளத்தில் தங்கம், வைரம், வெள்ளி மற்றும் பண்டைய கால நகைகள் விற்பனை செய்யப்படும். தொடந்து முதலாம் தளம் முதல் நான்காம் தளம் வரை ஆண்கள், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான ஆடைகள் உள்ளன. 5-ஆவது தளத்தில் காலணி, கடிகாரம் போன்ற உபகரணங்கள், 6-ஆவது தளத்தில் மளிகைப் பொருள்களும், 7-ஆவது தளத்தில் மரச்சாமான்கள், தொலைக்காட்சி, குளிா்சாதன பெட்டி உள்ளிட்ட மின்சாதன பொருள்கள் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன. உலகத் தரமான கட்டமைப்பு மற்றும் வசதிகளுடன் இந்தப் புதிய விற்பனை நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.