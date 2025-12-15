வீட்டில் தனியாக இருந்த மூதாட்டி கொலை: தப்ப முயன்ற முதியவரை மடக்கிப் பிடித்த மக்கள்
சென்னை நொளம்பூரில் வீட்டில் தனியாக இருந்த மூதாட்டி நகைக்காக கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் தப்பியோட முயன்ற முதியவரை பொதுமக்கள் பிடித்து போலீஸாரிடம் ஒப்படைத்தனா்.
பெரிய நொளம்பூா் சித்தாா்த் நகா் வெள்ளாளா் தெருவில் வசித்து வந்தவா் ஞா.மேரி (75). இவருக்கு 2 மகன்கள் உள்ளனா். இருவரும் திருமணமாகி வெவ்வேறு பகுதிகளில் குடும்பத்துடன் வசிக்கின்றனா். மேரி மட்டும் கடந்த 3 ஆண்டுகளாக இங்கு தனியாக வசித்து வந்தாா்.
இந்நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு அவரது வீட்டுக்குள் நுழைந்த நபா், மேரி தலையில் கல்லால் தாக்கிவிட்டு, அவா் அணிந்திருந்த தங்கச் சங்கிலி, கம்மலை பறித்துக் கொண்டு தப்ப முயன்றாா்.
அப்போது மேரியின் சப்தத்தைக் கேட்ட அந்தப் பகுதியினா் மேரி வீட்டுக்கு வந்தனா். அங்கிருந்து தப்பியோட முயன்ற நபரை பொதுமக்கள் மடக்கிப் பிடித்து நொளம்பூா் போலீஸாரிடம் ஒப்படைத்தனா்.
பலத்த காயமடைந்து ஆபத்தான நிலையில் இருந்த மேரியை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்ல முயன்றனா். ஆனால் மேரி, நிகழ்விடத்திலேயே சிறிது நேரத்தில் உயிரிழந்தாா்.
மூதாட்டி கொலையில் பிடிபட்ட நபா் பெரிய நொளம்பூா் சித்தாா்த் நகா் வெள்ளாளா் தெருவைச் சோ்ந்த வே.காராமணி என்ற ஏழுமலை (72) என்பது தெரியவந்தது. ஏழுமலை வைத்திருந்த மேரியின் நகைகளை போலீஸாா் கைப்பற்றி ஆய்வு செய்தனா். அவை அனைத்தும் கவரிங் என்பது தெரியவந்தது. இது தொடா்பாக போலீஸாா் மேலும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.