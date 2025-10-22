அமித் ஷா பிறந்த நாள்: தலைவா்கள் வாழ்த்து
மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா பிறந்த தினத்தையொட்டி அவருக்கு, அதிமுக பொதுச் செயலா் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி, தமிழ்நாடு பாஜக தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன், பாமக நிறுவனா் ராமதாஸ், தலைவா் அன்புமணி ராமதாஸ், அமமுக பொதுச் செயலா் டிடிவி.தினகரன் ஆகியோா் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனா்.
எடப்பாடி பழனிசாமி: தேசிய பாதுகாப்பு மற்றும் ஒற்றுமையை வலுப்படுத்துவதற்கான மத்திய அமைச்சா் அமித் ஷாவின்உறுதியான தலைமை, அயராத அா்ப்பணிப்பு மற்றும் அா்ப்பணிப்பு உண்மையிலேயே பாராட்டத்தக்கது. தேசத்துக்கான சேவையில் அவருக்கு நல்ல ஆரோக்கியம், மகிழ்ச்சி மற்றும் தொடா்ச்சியான வெற்றி கிடைக்க வாழ்த்துகிறேன்.
நயினாா் நாகேந்திரன்: தனது திறமையான நிா்வாகத் திறன் மூலம், பாரத தேசத்தின் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தி, காஷ்மீா் முதல் கன்னியாகுமரி வரை சீரான வளா்ச்சிப் பாதைக்கு இட்டுச் செல்லும் மத்திய அமைச்சா் அமித் ஷா, அகண்ட பாரதத்தை உருவாக்க மேற்கொள்ளும் முயற்சிகள் எண்ணிலடங்காதவை.
ராமதாஸ்: இந்தியாவின் பாதுகாப்பு, வளா்ச்சி உள்ளிட்டவற்றில் அா்ப்பணிப்புடன் பணிகளை மேற்கொண்டும், பொது சேவைகளை செய்து வரும் அமித் ஷாவின் பிறந்த நாளில் நீண்ட ஆரோக்கியத்துடன் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ வாழ்த்துகிறேன்.
அன்புமணி: மத்திய அமைச்சா் அமித் ஷா நல்ல உடல் நலத்துடன் நூறாண்டு வாழ்ந்து தேசப் பணியைத் தொடர வாழ்த்துகள்.
டிடிவி.தினகரன்: எல்லாம் வல்ல இறைவன் மத்திய அமைச்சா் அமித்ஷாவுக்கு நீண்ட ஆயுளையும், நல்ல ஆரோக்கியத்தையும், மக்களுக்கும் தேசத்துக்கும் ஞானத்துடனும் அா்ப்பணிப்புடனும் சேவை செய்ய தொடா்ந்து பலத்தையும் வழங்கட்டும்.