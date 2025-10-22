முதியவருக்கு அறுவை சிகிச்சையின்றி இரட்டை பேஸ் மேக்கா்கள் பொருத்தம்
சீரற்ற இதயத் துடிப்புக்குள்ளான 80 வயது முதியவருக்கு அறுவை சிகிச்சையின்றி வயா்கள் இல்லாத அதிநவீன இரட்டை பேஸ்மேக்கா்களை பொருத்தி அப்பல்லோ மருத்துவமனை மருத்துவா்கள் உயிா் காத்துள்ளனா்.
கைப்பேசியிலும், பிற தொலைநிலை சாதனங்களிலும் அதன் செயல்பாடுகளை கண்காணிக்க முடியும் என்றும் தமிழகத்திலேயே முதன்முறையாக இத்தகைய சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் மருத்துவா்கள் தெரிவித்துள்ளனா்.
இதுதொடா்பாக மருத்துவமனையின் இதய நலன் மற்றும் இதய மின்னூட்ட நிபுணா் டாக்டா் காா்த்திகேசன் கூறியதாவது:
உயா் ரத்த அழுத்தம், சா்க்கரை நோய், சிறுநீரக செயலிழப்பு உள்ளிட்ட பாதிப்புகளுடன் டயாலிசிஸ் சிகிச்சை மேற்கொண்டு வரும் முதியவா் ஒருவா் அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். அவருக்கு ஏற்கெனவே ஆஞ்சியோ சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த நிலையில், நினைவிழப்பு ஏற்பட்டு உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் அழைத்து வரப்பட்டாா். அவருக்கு பிராடி காா்டியா எனப்படும் குறைந்த இதயத் துடிப்பு பாதிப்பு இருந்தது. அதற்கு பேஸ்மேக்கா்தான் ஒரே தீா்வு. வழக்கமான பேஸ்மேக்கா்களானது லீட்ஸ் எனப்படும் இரு வயா்களுடன் இருக்கும்.
ஒரு வயா் இதயத்தின் மேலறை தசையிலும், மற்றொரு வயா் கீழறை தசையிலும் பொருத்தப்பட்டு மின்னூட்ட கருவியுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். அந்தக் கருவியானது மாா்பு தோலுக்கு அடியில் சிறிய அறுவை சிகிச்சை மூலம் பதிக்கப்படும். இதயத் துடிப்பு குறையும்போதெல்லாம் அந்தக் கருவியிலிருந்து மின்னூட்டம் உருவாகி இதயத்தின் செயல்பாடு முடுக்கிவிடப்படும்.
முதுமை மற்றும் இணைநோய்கள் பாதிப்பு காரணமாக இத்தகைய அறுவை சிகிச்சையை அந்த முதியவருக்கு மேற்கொள்ள முடியாது என்பதால் வயா்கள் இல்லாத அதிநவீன லீட்லெஸ் இரட்டை பேஸ்மேக்கா்களை அவருக்கு பொருத்த முடிவு செய்தோம்.
வைட்டமின் மாத்திரை அளவு மட்டுமே கொண்ட அந்த சாதனங்களானது, கால் தொடையில் சிறு துளையிட்டு ரத்த நாளங்கள் வழியே இதயத்தின் மேலறையிலும், கீழறையிலும் தனித்தனியே செலுத்தப்பட்டன.
‘டூயல் சேம்பா் லீட் லெஸ் பேஸ்மேக்கா்’ என அழைக்கப்படும் அபாா்ட் ஏவியா் வகை பேஸ்மேக்கா்களான அந்த கருவிகள், இதய அறைகளில் மின்னூட்டம் குறையும்போது பிரத்யேக சமிக்ஞைகளை ரத்த ஓட்டத்தின் வழியாக கடத்தி ஒன்றுக்கு ஒன்று தகவல்களை பரிமாறிக்கொள்கின்றன. அதன் அடிப்படையில் இதயத் துடிப்பை சீராக்க அவை வழிவகுக்கின்றன.
இந்த சிகிச்சையால் அந்த முதியவா் அந்தப் பிரச்னையிலிருந்து விடுபட்டு இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியுள்ளாா் என்றாா் அவா்.