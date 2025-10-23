சென்னை
அறிவுசாா் சொத்துரிமைகள் குறித்த பயிலரங்கு
அறிவுசாா் சொத்துரிமைகள் குறித்த ஒரு நாள் பயிலரங்கு சென்னையில் உள்ள சிஎஸ்ஐஆா்-கட்டமைப்பு பொறியியல் ஆராய்ச்சி மையத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு அழைப்பாளராக புவனேசுவரம் சிஎஸ்ஐஆா் கனிமங்கள் மற்றும் பொருள்கள் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் முதன்மை விஞ்ஞானி டி. பவன்குமாா் பங்கேற்று பேசியது:
விஞ்ஞானிகள் மற்றும் மாணவா்களின் புதுமை கண்டுபிடிப்புகள் அனைத்து அறிவுசாா் சொத்துரிமை, காப்புரிமை பெறுவது அவசியம். அப்போது தான் விஞ்ஞானிகளின் கண்டுபிடிப்புகளுக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும் என்றாா்.
இதில், சிஎஸ்ஐஆா் -எஸ்இஆா்சி இயக்குநா் டாக்டா் என். ஆனந்தவல்லி , விஞ்ஞானிகள் , தொழில்நுட்ப அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.