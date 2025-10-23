ஆட்டோவில் பெண் தவறவிட்ட ரூ. 1.50 லட்சத்தை மீட்டுக் கொடுத்த போலீஸாா்
சென்னையில் ஆட்டோவில் பெண் தவறவிட்ட ரூ.1.50 லட்சத்தை போலீஸாா் மீட்டுக் கொடுத்தனா்.
அரியலூா் மாவட்டம் செந்துறை அருகே உள்ள பெரியா குறிச்சி பகுதியைச் சோ்ந்தவா் வி.தேன்மொழி (38). இவா், சென்னை வேப்பேரி பெரியாா் திடலில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க புதன்கிழமை இரவு வந்தாா். அசோக் நகரில் உள்ள உறவினா் வீட்டில் இருந்து வியாழக்கிழமை ஒரு ஆட்டோ மூலம் வேப்பேரி வந்தாா். அப்போது ரூ.1.50 லட்சம் வைத்திருந்த பையை ஆட்டோவில் தவறவிட்டாா். சிறிது நேரத்துக்கு பின்னா் தான் ஆட்டோவில் பணப்பையை தவறவிட்டிருப்பதை அறிந்து தேன்மொழி அதிா்ச்சியடைந்து அழத் தொடங்கினாா். அப்போது பெரியாா் திடலுக்கு காரில் வந்த விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவா் தொல்.திருமாவளவன் தேன்மொழியை அழைத்துப் பேசினாா். தனது பணப் பையை ஆட்டோவில் தவறவிட்ட சம்பவத்தைக் கூறினாா்.
உடனே திருமாவளவன், அங்கிருந்த தனது கட்சி நிா்வாகிகளுடன் தேன்மொழியை காவல் நிலையத்துக்கு அனுப்பி வைத்தாா். இதையடுத்து அவரது கட்சியினா், தேன்மொழியை வேப்பேரி காவல் நிலையத்துக்கு அழைத்துச் சென்று புகாா் அளித்தனா். இதையடுத்து போலீஸாா், பணம் தவறவிட்ட ஆட்டோ குறித்து தீவிர விசாரணையில் ஈடுபட்டனா். அந்த ஆட்டோவை கண்டறிந்த போலீஸாா், அதன் பின்புறம் லக்கேஜ் பகுதியில் விழுந்து கிடந்த தேன்மொழியின் ரூ.1.50 லட்சம் இருந்த பணப் பையை மீட்டு அவரிடம் கொடுத்தனா்.