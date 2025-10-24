திருவண்ணாமலையில் ஆக்கிரமிப்பாளா்களின் விவரங்களை தாக்கல் செய்ய உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு
திருவண்ணாமலையில் நீா்நிலைகள், மலைச்சரிவுப் பகுதிகளை ஆக்கிரமித்தவா்களின் விவரங்களை அறிக்கையாக தாக்கல் செய்ய தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
வழக்குரைஞா் யானை ராஜேந்திரன் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனுவில், திருவண்ணாமலை மலையிலும், மலையைச் சுற்றியுள்ள கிரிவலப் பாதையிலும் ஏராளமான ஆக்கிரமிப்புகள் உள்ளன. சரிவான மலைப்பகுதியில் சட்டவிரோதமாக வீடுகள், சிமென்ட் சாலைகள், கழிப்பறைகள், குளியல் அறைகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. சட்டவிரோத கட்டுமானங்களுக்கு மின் இணைப்பு, குடிநீா் இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மலையைச் சுற்றிலும் வணிக நோக்கில் செயல்படும் நிறுவனங்கள் குவிக்கும் கழிவுகளால் பக்தா்கள் கிரிவலப் பாதையில் நடந்து செல்ல முடியாத அளவுக்கு துா்நாற்றம் வீசுகிறது. திருவண்ணாமலையில் உள்ள தாமரைக்கேணி உள்ளிட்ட 80-க்கும் மேற்பட்ட நீா்நிலைகளில் ஆக்கிரமிப்புகள் உள்ளன. இந்த ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற உத்தரவிட வேண்டும் என்று கூறியிருந்தாா்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த உயா்நீதிமன்றம், ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணிகளை ஒருங்கிணைந்து கண்காணிக்க உயா்நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி எம்.கோவிந்தராஜ் தலைமையில் சிறப்புக் கண்காணிப்புக் குழுவை அமைத்து உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவாஸ்தவா, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வில் வெள்ளிக்கிழமை மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அரசுத் தரப்பில் ஆஜரான கூடுதல் தலைமை வழக்குரைஞா் ஜெ.ரவீந்திரன், ஆக்கிரமிப்பாளா்களுக்கு நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டு, அவா்களை அப்புறப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகத் தெரிவித்தாா்.
மனுதாரா் யானை ராஜேந்திரன், மலையைச் சுற்றிலும் 1,500-க்கும் மேற்பட்ட ஆக்கிரமிப்புகள் உள்ளன. கிரிவலப் பாதை மற்றும் மலைச்சரிவு பகுதியில் உள்ள ஆக்கிரமிப்பாளா்களுக்கு மட்டுமே நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அந்த ஆக்கிரமிப்பாளா்களையும் அதிகாரிகள் முழுமையாக அகற்றவில்லை. மேலும், நீா்நிலைகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்பாளா்களுக்கு இன்னும் நோட்டீஸ் அனுப்பவில்லை. மின் இணைப்புகளும் துண்டிக்கப்படவில்லை என்று கூறினாா்.
நீதிபதிகளின் உத்தரவு: ஏற்கெனவே நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்ட ஆக்கிரமிப்பாளா்களை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும். நீா்நிலைகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்பாளா்களுக்கு புதிதாக நோட்டீஸ் வழங்கி அவா்களையும் அப்புறப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். திருவண்ணாமலை மலைச்சரிவு மற்றும் நீா்நிலைப் பகுதிகளை ஆக்கிரமித்தவா்களின் விவரங்களை அறிக்கையாக தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என அரசுக்கு உத்தரவிட்டு விசாரணையை இரு வாரங்களுக்கு ஒத்திவைத்தனா்.