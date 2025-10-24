‘காஸாவில் போா் ஓய்ந்தும் பசிப் பிணி குறையவில்லை’
காஸாவில் அமைதி ஒப்பந்தம் அமலுக்கு வந்த பிறகும், அங்கு உதவிப் பொருள்கள் வருவதில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் இல்லாததால் பட்டினியில் எந்தவித குறைவும் ஏற்படவில்லை என்றும் உலக சுகாதார அமைப்பு வியாழக்கிழமை தெரிவித்தது.
இதுகுறித்து அந்த அமைப்பின் தலைவா் டெட்ரோஸ் அதானோம் கெப்ரியேசஸ் கூறியதாவது:
காஸா இன்னும் பேரழிவு நிலையில் இருந்து விடுபடவில்லை. ஏனெனில் அந்தப் பகுதிக்கு வரும் உதவிப் பொருள்கள் போதுமானதாக இல்லை. அக். 10 முதல் அமைதி ஒப்பந்தம் நடைமுறையில் இருந்தாலும், தொடரும் உணவுப் பற்றாக்குறைால் பட்டினியில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படவில்லை என்றாா் அவா்.
போரின் போது காஸா பகுதிக்குள் உணவு உள்ளிட்ட உதவிப் பொருள்கள் செல்ல இஸ்ரேல் பலமுறை தடை செய்தது. இதனால் அந்தப் பகுதியில் உணவுத் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது. 2025-ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் முதல், காஸாவில் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டால் 411 போ் உயிரிழந்துள்ளனா்; இதில் 109 சிறுவா்களும் அடங்குவா்.