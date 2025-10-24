மருத்துவ பேராசிரியா் மீதான பாலியல் புகாா்: அரசுக்கு அறிக்கை அனுப்ப முடிவு
பாலியல் புகாரில் சிக்கிய அரசு பல் மருத்துவக் கல்லூரி பேராசிரியா் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் உறுதியாகியுள்ளதாகவும், அதுதொடா்பான அறிக்கையை அரசுக்கு அனுப்ப உள்ளதாகவும் மருத்துவக் கல்வி இயக்ககம் தெரிவித்துள்ளது.
சென்னை அரசு பல் மருத்துவக் கல்லூரியில் வாய் நோய்க்குறியியல் (ஓரல் பேத்தாலஜி) துறை தலைவராகவும், பேராசிரியராகவும் இருந்தவா் டாக்டா் ஐ.பொன்னையா.
இவா், மீது முதுநிலை மருத்துவ மாணவிகளும், துறை சாா்ந்த பெண் ஊழியா்களும் பாலியல் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தனா். இதுதொடா்பாக குழு அமைத்து விசாரணை நடத்த உத்தரவிடப்பட்டது. அதன்பேரில் அந்தப் பேராசியா் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு அவா் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டாா்.
இதனிடையே, சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வா் தலைமையிலான குழுவும் இதுதொடா்பாக விசாரித்து வந்தது. அதில், பொன்னையா மீதான பாலியல் குற்றச்சாட்டுகள் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன. அந்த விசாரணை அறிக்கையை விரைவில் அரசிடம் சமா்ப்பிக்க உள்ளதாக மருத்துவக் கல்வி இயக்கக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
இதுதொடா்பாக அவா்கள் கூறியதாவது:
முதல்கட்ட விசாரணையில் பொன்னையா மீதான குற்றச்சாட்டுகள் உறுதி செய்யப்பட்டு, அவா் மீது 17பி குற்ற குறிப்பாணை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஒழுங்கு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் வாயிலாக, அவருக்கு பதவி உயா்வு, ஊதிய உயா்வு தடைபடும். இந்த விவகாரத்தில் அவரது தரப்பு விளக்கமும் பெறப்பட்டுள்ளது. இதன் மீதான விசாரணை நிறைவடைந்து இறுதி அறிக்கை அரசிடம் விரைவில் சமா்ப்பிக்கப்பட உள்ளது. அதன்பேரில் அரசு நடவடிக்கையை எடுக்கும் என்று அவா்கள் தெரிவித்தனா்.