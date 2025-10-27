கா்ப்பிணிகளுக்கு ஊட்டச்சத்து பெட்டகம்
மாதவரம்: புழல் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் நடைபெற்ற ‘நலம் காக்கும் ஸ்டாலின்’ மருத்துவ முகாமில், கா்ப்பிணிகளுக்கு ஊட்டச்சத்து பெட்டகத்தை சுதா்சனம் எம்எல்ஏ வழங்கினாா்.
வடகரை அரசு ஆதிதிராவிடா் ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற நிகழ்வுக்கு, மாதவரம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் எஸ்.சுதா்சனம் சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்று, முகாமை தொடங்கி வைத்து பாா்வையிட்டாா். இதில், ரத்த பரிசோதனை, கண், காது, மூக்கு, இசிஜி, தோல் மருத்துவம், மனநல மருத்துவம் உள்ளிட்ட 17 வகையான மருத்துவ பரிசோதனைகள் நடைபெற்றன.
அதற்கான மருந்து மாத்திரைகள் வழங்கப்பட்டன. பயனாளிகளுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சை குறித்து கேட்டறிந்து, அவா்களுக்கு மருத்துவ வசதிகளும் செய்து தரும்படி சுதா்சனம் எம்எல்ஏ அறிவுறுத்தினாா். தொடா்ந்து, கா்ப்பிணிகளுக்கு ஊட்டச்சத்து பெட்டகம், மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு சான்றிதழ் மற்றும் மருத்துவ காப்பீட்டு அடையாள அட்டைகளை வழங்கினாா்.