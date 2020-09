செங்கல்பட்டு அருகே பட்டப்பகலில் இருசக்கரவாகனத்தில் வந்த ஆயுதப்படை காவலா் வெட்டிக்கொலை.

Published on : 29th September 2020