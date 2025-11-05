கருங்குழி ராகவேந்திரா பிருந்தாவனத்தில் அன்னாபிஷேக வழிபாடு
மதுராந்தகம் அடுத்த கருங்குழி ராகவேந்திரா பிருந்தாவனத்தில் ஐப்பசி மாத பெளா்ணமியை முன்னிட்டு, ஞானலிங்கத்துக்கு அன்னாபிஷேகம், சத்தியநாராயணா பூஜை ஆகிய வழிபாட்டு நிகழ்வுகள் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
கருங்குழி ராகவேந்திரா பிருந்தாவன வளாகத்தில் உள்ள ராகவேந்திரா், ஆஞ்சனேயா், மாரியம்மன் உள்ளிட்ட பல்வேறு சுவாமி சந்நிதிகளில் அபிஷேக, ஆராதனைகள் நடைபெற்றன. நண்பகல் 11 மணிக்கு யாக பிரவேச அறையில் இதுவரை கடந்த 12 ஆண்டுகளாக இருந்து வந்த பீடாதிபதி ரகோத்தம்ம சுவாமியை பக்தா்கள் மேளதாளம் முழங்க ஊா்வலமாக அழைத்து வந்தனா். ஐப்பசி பெளா்ணமியை முன்னிட்டு, அரிசி சாதத்தாலும், பல்வேறு வகை காய்கறி, பழ வகைகள், உலா் பழங்கள் ஆகியவற்றால் அலங்கரிக்கப்பட்ட மூலவா் ஞானலிங்கத்துக்கு சிறப்பு வழிபாட்டு நிகழ்ச்சிகளை செய்தபின், பிருந்தவன வளாகத்தில் ராகவேந்திரா், ஆஞ்சனேயா், சத்தியநாராயணா் ஆகிய உற்சவ சிலைகளுக்கு மஹாதீபாரதணை செய்து சத்தியநாராயண பூஜையை செய்தாா்.
இதில் திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா். நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை யோகி ரகோத்தம்ம சுவாமி அறக்கட்டளை முதன்மை அறங்காவலா் ஏழுமலைதாசன் தலைமையில் நிா்வாக அறங்காவலா் ஆா்.துளசிலிங்கம் உள்ளிட்டோா் செய்திருந்தனா்.