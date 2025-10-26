கழிவுகளில் இருந்து கலைநயமிக்க பொருள்கள்!
திருப்போரூா், வாயலூா் அரசுப் பள்ளிகளில் கழிவுப் பொருள்களில் இருந்து கலை நயமிக்க பொருள்களை உருவாக்கும் போட்டிகள் நடைபெற்றன.
தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரியம், செங்கல்பட்டு பிரிவால் நடத்தப்பட்ட இப்போட்டியில் ல் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி வயலூா், திருப்போரூா் மற்றும் நெல்லிக்குப்பம் பள்ளிகளைச் சோ்ந்த மாணவா்கள் பங்கேற்று கலை நியமிக்க பொருள்களை உருவாக்கினா். இதில் பயன்படுத்தப்பட்ட நெகிழி கழிவுகளை கொண்டு, உபயோகப்படுத்தப்பட்ட டயா்களை மற்றும் இதர எளிதில் மக்காத பொருள்களைக் கொண்டு கழுகு மற்றும் பாம்பு, தலை நியமிக்க மான்கள் மற்றும் அழகான தேனீ ஆகியவற்றை செய்தனா்.
தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாணவா்களுக்கு தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் சுற்றுச்சூழல் மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் பொறியாளா் கேசவமூா்த்தி மற்றும் தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த கல்வி மேலாண்மை கூட்டமைப்பு நிா்வாகத் தலைவா் முனிவா் சங்கா் பரிசளித்து பாராட்டினா்.