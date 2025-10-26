திருப்போரூா் கந்தசாமி கோயில் கந்தசஷ்டி விழா: பூதவாகனத்தில் சுவாமி உலா!
திருப்போரூா் கந்தசாமி கோயில் கந்தசஷ்டி விழாவையொட்டி பூத வாகனத்தில் சுவாமி வீதி உலா நடைபெற்றது.
அறுபடை வீடுகளில் முருகப் பெருமான் நிலத்திலும் நீரிலும் நின்று போா்புரிந்த இடங்கள் இருந்தாலும் விண்ணில் நின்று போா் புரிந்த பெருமை கொண்டது திருப்போரூா்.
கந்தசாமி திருக்கோயிலில் கந்தசஷ்டி பெருவிழா கடந்த புதன்கிழமை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி விமரிசையாக நடைபெற்று வருகிறது.
விழாவையொட்டி சாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் அலங்காரம் சிறப்பு பூஜைகள் தீப ஆராதனைகள் புறப்பாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றன. உற்சவ மூா்த்திக்கு காலை மாலை இருவேளைகளும் சிறப்பு அலங்காரத்துடன் காலை மாலை வீதிஉலா நடைபெற்று வருகிறது. பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு தரிசனம் செய்து வழிபட்டு வருகின்றனா்.
இதன் ஒருபகுதியாக ஞாயிற்றுக்கிழமை பூதவாகனத்தில் சுவாமி எழுந்தருளி அருள்பாலித்தாா். திங்கள்கிழமை மாலை சூரசம்ஹாரமும் , செவ்வாய்க்கிழமை திருக்கல்யாண உற்சவம் இதனை தொடா்ந்து யானை வாகனத்தில் வள்ளி தெய்வானை உடன் முருகப்பெருமான் ஊா்வலம் நடைபெற உள்ளது.
ஏற்பாடுகளை கோயில் செயல் அலுவலா் கே.குமரவேல், உதவி ஆணையா் மற்றும் தக்காா் ஆா். காா்த்திகேயன், மேலாளா் வெற்றி, சிவாச்சாரியா்கள், பணியாளா்கள் ஊா் பொதுமக்கள் செய்து வருகின்றனா்.