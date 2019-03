திருவொற்றியூர், செப். 7: சென்னைக்கு வரும் குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜிக்கு சென்னை தொழிலக வர்த்தக கூட்டமைப்பு (HE MADRAS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRIES-MCC) சார்பில் பாராட்டு விழா சனிக்கிழமை நடைபெறுகிறது.

தேனாம்பேட்டையில் உள்ள நட்சத்திர ஹோட்டலில் நடைபெறும் இதில் கூட்டமைப்பைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள், உறுப்பினர்கள் கலந்து கொள்ள உள்ளனர் என கூட்டமைப்பின் தலைவர் டி.சிவராமன் தெரிவித்துள்ளார்.