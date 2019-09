பெண்கள் விடுதிகளை கட்டாயம் பதிவு செய்ய வேண்டும்

சென்னை மாவட்டத்துக்குள் இயங்கும் தனியார் மகளிர் விடுதிகள் அனைத்தும் கட்டாயம் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவுறுத்தி உள்ளார்.

இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் அ.சண்முகசுந்தரம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

சென்னை மாவட்டத்துக்கு உள்பட்ட பகுதியில் பெண்கள் தங்கும் விடுதிகளை நடத்தும் தனியார், தன்னார்வத் தொண்டு நிறுவனத்தினர் தங்கள் விடுதிகளைக் கட்டாயம் பதிவு செய்ய வேண்டும்.

இதற்கான படிவத்தை tamilnadu hostels and homes for women and children (regulation) rules 2014 என்ற இணையதள தரவிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

இதுகுறித்து மேலும் விவரங்களுக்கு மாவட்ட சமூகநல அலுவலகம், 8-ஆவது தளம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் சிங்காரவேலர் மாளிகை, ராஜாஜி சாலை, சென்னை-1 என்ற முகவரியிலோ அல்லது 044 25264568 என்ற தொலைபேசி எண்ணிலோ தொடர்பு கொள்ளலாம்.