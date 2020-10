சட்டவிரோத மாணவா் சோ்க்கை : புதுச்சேரியில் 6 மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கு தலா ரூ.5 லட்சம் அபராதம்

சட்டவிரோத மாணவா் சோ்க்கை : புதுச்சேரியில் 6 மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கு தலா ரூ.5 லட்சம் அபராதம்

By DIN | Published on : 08th October 2020 12:57 AM | அ+அ அ- | |