ரயிலில் அடிபட்டு யானைகள் பலியாவதைத் தடுக்க தொ்மல் ஸ்கேனிங் கேமரா: என்ஜின்களில் பொருத்த உயா்நீதிமன்றம் யோசனை

ரயிலில் அடிபட்டு யானைகள் பலியாவதைத் தடுக்க தொ்மல் ஸ்கேனிங் கேமரா: என்ஜின்களில் பொருத்த உயா்நீதிமன்றம் யோசனை

By DIN | Published on : 23rd December 2021 12:52 AM | அ+அ அ- | |