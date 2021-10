கனமழை, புயலை எதிர்கொள்ள தயாராகி வரும் சென்னை மாநகராட்சி

பருவமழை தொடங்கவிருக்கும் நிலையில், கனமழை மற்றும் புயலை எதிர்கொள்ள சென்னை மாநகராட்சி படுவேகமாகத் தயாராகி வருகிறது.

சென்னையில் உள்ள 10வது மண்டலத்தில் சாலிகிராமத்தில் உள்ள அரசுக் கிடங்கில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் நீர் வெளியேற்றும் மோட்டார்கள், மர அறுவை இயந்திரம் போன்றவை வெளியே எடுக்கப்பட்டு, அவை நல்ல இயங்கும் திறனில் இருக்கிறதா என்று அதிகாரிகள் முன்னிலையில் பரிசோதிக்கப்பட்டது.

Preparation of #GCC for today's rain!



Testing the motors and power saws. Zone 10, Saligramam pic.twitter.com/PEq6y3PSWB