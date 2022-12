'தேசிய சராசரியை விடவும் தென் தமிழகத்தில் பால் விலை குறைவு'

நாட்டின் பால் விலை சராசரியை விடவும், தென் தமிழகத்தில் பால் விலை குறைவாக இருப்பதாக திமுக தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு துணைச் செயலாளர் பத்ம பிரியா தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

தென் தமிழகத்தில் ஒரு லிட்டர் பால் ரூ.40க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இது நாட்டின் ஒரு லிட்டர் பால் சராசரி விலையான ரூ.55ஐக் காட்டிலும் மிகவும் குறைவு என்று ஒரு புகைப்படத்துடன் டிவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் பத்மபிரியா.

