சென்னை 12.30 மணி நிலவரம்: திமுக 52, அதிமுக 7 வார்டுகளில் வெற்றி

