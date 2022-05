ஒரு கால பூஜை திட்டத்தின் கீழ் 2,000 திருக்கோயில்களுக்கு ரூ.2 லட்சம் வீதம் ரூ.40 கோடி ஒதுக்கீடு

17th May 2022