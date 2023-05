ஆளுநரின் கேள்விக்கு அரசு பதில் அளித்தும் தகவல் ஆணையா்கள் நியமனத்தில் தொடரும் தாமதம்

By DIN | Published On : 01st May 2023 03:55 AM | Last Updated : 01st May 2023 03:55 AM | அ+அ அ- |