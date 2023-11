வேளாண் நிலங்களில் மரம் நடும் பணிகளை விரைவுபடுத்த வேண்டும்: அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சா் மா.மதிவேந்தன் உத்தரவு

By DIN | Published On : 18th November 2023 01:25 AM | Last Updated : 18th November 2023 01:25 AM | அ+அ அ- |