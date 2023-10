திருக்குறளை ஏந்திச் செல்லும் தூதா்களாக நாம் மாற வேண்டும்: தமிழ் வளா்ச்சித் துறை இயக்குநா் ஒளவை ந.அருள் வலியுறுத்தல்

